11 объявлений по номеру 89035466349

Оператор Сервиса (оплата ежедневно)

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к1
25 декабря 2019

Расклейка.Наружная и внутренняя реклама

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к1
25 сентября 2019

Оператор приема входящих звонков

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к5
05 августа 2019

Мастер по ремонту посудомоечных машин

Москва, метро Щелковская, Щёлковское шоссе, 100к5
23 июля 2019

Мастер по ремонту холодильников

Москва, метро Щелковская, Щёлковское шоссе, 100
23 июля 2019

Мастер по ремонту стиральных

Москва, метро Щелковская, Щёлковское шоссе, 100к5
23 июля 2019

Мастер по ремонту холодильников

Москва, метро Щелковская, Щёлковское шоссе, 100к5
17 июня 2019

Оператор call-центра. Прием входящих звонков

Москва, метро Щелковская, Щёлковское шоссе, 100к5
06 мая 2019

Мастер по ремонту газовых и электро плит, духовок

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к5
16 января 2019

Мастер по ремонту телевизоров (Телемастер)

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к5
11 января 2019

Мастер по ремонту бытовой техники

Москва, метро Щелковская, Москва, Щёлковское шоссе, 100к5
29 декабря 2018

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